We zien het al overal wat betreft de zonnevelden, mensen gaan steigeren als er ook maar iets aan bedrijvigheid in hun omgeving wordt geplaatst. Dan moet je als gemeente, maar ook als provincie de moed hebben om door te zetten. Politiek gaat ook over het nemen van moeilijke beslissingen waar je misschien niet iedereen blij mee gaat maken.

Zo'n referendum over de RES werkt vooral enorm vertragend, terwijl er haast gemaakt moet worden om de klimaatdoelen te halen. Bovendien zijn er voor de RES overal inspraakrondes geweest, zijn ze behandeld door gemeenteraden (met wederom de mogelijkheid voor inwoners om in te spreken) in meerdere rondes. De complexiteit van de materie valt wel mee, maar om in zo'n laat stadium van de planvorming nog opeens een soort "alles of niets" referendum te gaan houden is echt onzin.

Kortom, de democratie verdwijnt niet, mensen nemen gewoon niet de moeite om te participeren. Want dat kost immers veel meer tijd dan roepen vanaf de zijlijn. Dan moet je opeens stukken gaan lezen en je in een onderwerp verdiepen en dan heb je geen tijd meer om Wie is de mol? te kijken.