Discussies over welke Afghanen we wel en niet moeten evacueren en welke bureaucratische landenunie wel of niet een leger moet krijgen zijn misschien wel interessant, maar tevens een enorme ver-van-onze-bed show. Nee, het is tijd dat we een discussie houden over dingen die de Nederlanders diep in de ziel raken: de kringverjaardagstaart. Want de kringverjaardag is de hoeksteen van deze ingepolderde samenleving vanwege de intense voorspelbaarheid van het evenement. Van het verplichte rondje met de individuele 'gefeliciteerd met Gerda' tot de drie kleffe wangzoenen van tante Hennie tot het puntje taart op de met zegeltjes gespaarde gebaksbordjes. En daar moet u dus niet zomaar dingen aan veranderen. Want we kijken massaal naar de culinaire experimenten van Heel Holland Bakt, maar op de kringverjaardag willen we slagroomtaart in onze smoel en niet van 'die rare hippe taarten'. Gewoon zo'n geHEMAfiseerd stuk sponscake met nootschilfers aan de zijkant, slagroomdotten bovenop en van dat conservenblikfruit als decoratie. En als u dat niet serveert, dan zoekt u maar een andere familie voor in uw ongemakkelijke kring. Met uw fratsen! De discussiepanelen over deze moeder zijn geopend en kom vooral volgende week terug als we bepalen welke soorten kaas er naast uw plakjes worst mogen liggen.