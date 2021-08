Over een paar jaar Wilders, gaan we niet meemaken met de huidige visie, of beter de details daarin, van de PVV. Wat je noemt over stabiliteit is waar. PVV heeft een vaste aanhang gekregen en dat is mooi. Tegelijkertijd zie je dat ze tegen een plafond aanzitten want het lukt niet om meer kiezers te trekken, zelfs niet in vrijblijvende polls.

Ik zie niet in waarom het met gelijkblijvende standpunten opeens zou veranderen. Omdat Rutte een keer vertrekt en mensen denken “nou, de PVV maar eens proberen?” Dat geloof ik niet. Weglopers zullen eerder bij d66 en cda uitkomen, misschien nog wel de BBB en JA21.

Wat ik zelf bv jammer vind aan Wilders is zijn enorme gehamer op islam, terwijl hij veel andere belangrijke standpunten heeft. Het is voor mij persoonlijk dan wat paradoxaal hoe ik er in sta want ik denk zeker dat wijzen op het gevaar van de islam belangrijk is en denk aan ondermijning van democratie en eroderen van mensenrechten. Eigenlijk nog niet eens direct terrorisme hoewel zeker een risico.

Je noemt al die Marokkaan die in de krant zal vertellen dat hij PVV stemt. Nu bestaan die interviews en onderzoeken al jaren. Zoek maar eens en echt geinige filmpjes van moslims in de achterstandswijken die zeggen “hij heeft gewoon gelijk”! Het is ook bekend dat relatief gezien moslims net iets vaker (niet veel) stemmen op PVV onder Surinamers is de PVV zelfs groot.

Ik geloof echt dat er veel gematigde moslims zijn die alle achtelijkheid en niet integreren afwijzen, ik ken enkelen. Helaas krijgen die geen steun van links, worden zelfs als rechtse meelopers weggezet.

Een Wilders die de Koran wil verbieden en moskeeën sluiten, werpt een Dam tegen dit potentieel op. Het is ook volslagen niet haalbaar gezien de grondwet.

Denk je eens in als hij fel blijft op de islam maar zijn stelling (en ik geloof hem) “ik heb iets tegen de islam, niet tegen moslims” meer waar gaat maken. Wanneer gematigde moslims gaan uitkomen voor de PVV is dat een bom in Nederland. Dat gaat een effect hebben op ook de gematigd rechtse Nederlandse kiezer die PVV nu te fel op islam vinden. En dán kan je een grote partij en machtsfactor krijgen in Nederland die kan aanpakken op dossiers waar dat hard nodig is: klimaathysterie, capitulatie voor de EU, islam steeds groter laten worden.

Nog even een toevoeging. Kijk naar Denemarken. Daar is een brede beweging gekomen die op haalbare manier de standpunten van zogenaamd extreem rechts weten waar te maken. Je moet je potentieel over de eigen partij grens weten te vinden.