Blamages, politieke faalhazerij en tragiek, je went er aan maar dat is meteen het probleem: je moet niet normaal maken wat niet normaal is. De Canadezen waren al een week hun personeel (Afghanen incluis) aan het evacueren, maar de rest van het Westen stond zondagmorgen met z'n pik in het zand toen de Talibeelden uit Kabul binnen begonnen te stromen. "Overvallen door de snelheid", heet dat bij de dames Kaag, Bijleveld en Broekers-Knol, die respectievelijk met Mark huwelijksgeloften aan het schrijven was, in de bioscoop zat en op de steunkousenservice van de thuiszorg wachtte. Gek genoeg was de Nederlandse ambassade in Kabul wel bijtijds geëvacueerd, ze waren alleen tegen het Afghaanse personeel "vergeten" te zeggen dat ze vanaf zondag voorgoed verlof hadden. En nu de pleuris kermis is uitgebroken, schrijven de drie dames in een briefje aan de Kamer dat ze "er alles aan zullen doen om de evacuatie in goede banen te leiden". Te weinig, te laat, maar in een land zonder Taliban mogen vrouwen er gelukkig nog wel over praten zonder gestenigd te worden: er is deze morgen een COMMISSIEDEBAT.

Dat begon om 10 uur met een geheim gedeelte (dat we al weten: de tering voor de tolken, ambassade wel bijtijds ontruimd, ander toestel te laat gestuurd om nog te mogen landen in de schilderachtige taferelen van World War Z), vanaf ongeveer 11 uur zijn ze ongesluierd op de stream na de lees verder. Mogen we er iets van verwachten? Neuh. Het kabinet is in demissionaire we doen maar wat-modus en in de zaal zitten typetjes als Peter Valstar, die al veel te lang "communicatieadviseur en persvoorlichter van de vvd en politiek adviseur en woordvoerder voor Jeanine Hennis, Ank Bijleveld, Barbara Visser en Mark Rutte op het ministerie van Defensie en het ministerie van Algemene Zaken" (wiki) is geweest om ooit nog een serieus te nemen Kamerlid te worden. IED QED: terwijl zijn demissionaire coalitie des doods aan het totaalfalen is, zit hij kritische burgers voor "leunstoelgeneraals" uit te maken op sociale media. Het is dat we de oorlog al verloren hebben, anders gingen we hem niet winnen. Misschien kan GroenLinks de ministers nog even vragen naar de status van de transgenderrechten in Kunduz, heeft de PvdA nog wat puntjes over het glazen plafond in Uruzgan en moet zo'n evacuatie eigenlijk wel met een vliegtuig, met het oog op de mondiale CO2-doelen? Wel opschieten, want vanmiddag moet Sieg weer met Mark, de PvdA en GroenLinks onderhandelen over hun eigen nieuwe oorlogsmissie tegen de burgerbevolking Coalitie van de Willenden!

Leijten gaat los op de Drie Demissionaire Dwaallichten

Tranen voor veteranen bij het CDA over de "clusterfuck"

De Joost Alliantie wil opvang in de regio

Ondertussen, in Afghanistan....

1. Brief aan de Kamer:

2. De Realiteit: