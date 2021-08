Het mocht allemaal even duren, maar onze G-988 staat op de kaart (na de klik), helemaal precies niks te doen en stof te happen in Jordanië. Zo rond middernacht viel de Kamerbrief (hier in .docx) ineens op de mat: het DEMISSIONAIRE kabinet was 'overvallen door de snelheid' van de gebeurtenissen in Afghanistan. Overvallen door de snelheid van iets wat de hele wereld al weken of maanden zag gebeuren. De totale politieke incompetentie. Het failliet van een minister van Buitenlandse Zaken, Sigrid Kaag, die toch genoeg ervaring heeft opgedaan in die contreien. Kaag loenste de laatste dagen weer nadrukkelijk naar de worst van Mark Rutte, de man met wie haar wegen zijn gescheiden, terwijl ze heel druk was met het vingerwapperen naar klein-Christelijk grut, in een kabinetsformatie die meer dan een miljoen keer zo langzaam gaat als de opmars van de Taliban. En dan de minister van Defensie, de totaal incompetente moeke Ank Bijleveld, die midden in een real life geopolitieke horrorfilm eens lekker ging uithijgen bij een andere film, om daarna doodleuk te beweren dat 'Afghanen nu weten dat het anders kan'. Het is dat deze absolute theemuts al demissionair is, anders mocht ze dubbel en dwars opdonderen wegens flagrante domheid.

Zaterdag 14 augustus hadden Rutte, Kaag, Bijleveld en Broekers 'topoverleg' over de situatie in Afghanistan. De situatie heeft ze niet overvallen, ze hebben simpelweg politiek geblunderd met verkeerde informatie, verkeerde inschattingen en onvoldoende kennis. EEN WEEK GELEDEN schreef GeenStijl, toen de Taliban de provinciehoofdsteden aan het innemen was: "Bente accepteert met plezier 600 , 700 , 800 Miele-ontvangers per week, maar voor die paar tolken die onze nationale helden bijstonden is blijkbaar geen plaats. Kom op recesgangers, fix dit snel voordat de Taliban hun hulp vertaalt naar een doodvonnis." Dat is niet om onszelf op de borst te kloppen, dat zag iedere debiel - en dat zag iedere debiel al MAANDEN. Behalve die paar debielen daar in Den Haag. De ochtend na het overleg tussen Rutte en co waren de Nederlandse diplomaten plots verdwenen uit de ambassade en het Afghaanse personeel... kon in de stront zakken. En dat van een land met de Srebrenica-erfenis (is dit nou een Srebrenicawin?) in de rugzak van de recente geschiedenis. Voor het in de steek laten en het indirect in de dood jagen van mensen die hun leven op het spel hebben gezet om óns te helpen zijn hoofdverantwoordelijk: Mark Rutte en Sigrid Kaag. In verantwoordelijkheid nemen zijn ze allebei rammend slecht, maar als ze dan vanavond met die zelfgenoegzame machtsbeluste bekken in de spiegel kijken hopen we maar dat ze tevreden zijn. Of, zoals in de Kamerbrief staat: "De gebeurtenissen nopen tot reflectie."

Goede morgen