De meest recente golf aan serieuze criminaliteit die over Nederland rolt lijkt het gevolg te zijn van amateurtuig dat aan de ene kant zwaar geschut niet schuwt, maar aan de andere kant blunder op blunder stapelt. Dit begon op 28 juli toen ze niet konden voorkomen dat 1.899 kilo cocaïne afkomstig uit Ecuador in de handen van Belgische bromsnorren viel. Blijkbaar waren ze daar zo boos om dat ze besloten iemand (in hun ogen waarschijnlijk de verantwoordelijke) te ontvoeren. Dat ging helemaal mis, want ze gooiden de verkeerde persoon in hun rode Mercedes bestelbusje. In plaats van de 59-jarige man uit Alblasserdam zaten ze nu opgeschept met een 56-jarige man uit Hoofddorp die helemaal niets wist. Na ruim vijf dagen hebben ze hem maar weer vrijgelaten, maar toen was het daadwerkelijke doelwit allang op de hoogte van de kidnapplannen. Die koos eieren voor zijn geld en meldde zichzelf bij de politie. Dat hadden de boosboefjes niet door, want die pleegden zaterdagochtend een aanslag op zijn bedrijfspand in Zwijndrecht. Met een auto reden ze in op het gebouw en veroorzaakten zo een fik. Gevolg: een enorme vuurzee waar de brandweer een paar uur zoet mee was en die het pand volledig verwoeste. De update van het Openbaar Ministerie een paar uur later over het onderzoek naar de vergisontvoering lijkt een directe reactie op deze aanslag. Al het geweld is tot nu toe volledig zinloos gebleken. De drugs liggen nog steeds in een Belgische politieopslag, het ontvoeringsdoelwit zit gezellig bij de politie te babbelen (zijn huis op last van de burgermeester afgesloten en bewaakt) en zes potentiële ontvoerders zitten achter tralies. Dus stelletje wannebe-Escobars, zoek eens een andere baan zoeken! Beroepscrimineel zijn is duidelijk niet aan jullie besteed, dus ga alsjeblieft iets doen waar we als samenleving niet zo'n last van hebben. Word trucker of ga bij ProRail werken als jullie zo graag logistieke hoek actief zijn, maar stop met deze cocaïneclusterfuck!