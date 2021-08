@Basil Fawlty | 15-08-21 | 02:09:

De Tet was in 1968 een instinker. Er zou er een wapenstilstand worden gehouden vwg oud en nieuw op z'n Vietnamees. Iedereen lekker rustig nippend aan de champagne, want zelfs in de rijstvelden zijn er gentlemen. Die waren er ook wel, alleen van de andere partij. Dat zich over het hele Vietnamese land infiltreerde en met een gigantisch offensief the hearts and minds van de eigen bevolking meende te krijgen.

Eigenlijk een wanhoopsdaad na de Fransen, de Jappen, Amerikanen en waar de Vietcong zelf bijna aan zijn gesneuveld. Bijna, want Nixon had nog een sausje over. Dus ze moesten nog even.

Dicky moest het toch uiteindelijk afleggen omdat de Chinezen zich er steeds mee bemoeiden en hij thuis steeds meer achterdocht kreeg door zijn niet-actieve geheugen. Die ging ook over lijken alsof het een veengebied was.

Nu is Vietnam een ander land dan Afghanistan, en waren de belangen ook heel verschillend. Op wat communistisch proefjes na, maar die je na wat antropologisch onderzoek vooral niet in Afghanistan moest uitproberen.

Nee. Een bok hebben we geschoten, en niet meer dan dat. Met veel leed, geld en domheid. Achteraf had men beter de boel kunnen betalen. Want als iets the hearts and minds treft is het wel de poen. Maar men schiet een bok, en dan neukt men een ezel. En hoe dat laatste gebeurt weet niet iedereen, behalve in Afghanistan.