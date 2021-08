"Rijksadviseur Leefomgeving: NEDERLAND IS VOL"

In de jaren 90 werd Hans Janmaat om deze uitspraak nog door de rechter veroordeeld, waarna hij zijn slogan veranderde in Vol = Vol; dat mocht dan nog net wel.

En Nederland is natuurlijk ook 'afgeladen'. Op een landoppervlakte vergelijkbaar met Denemarken leven wij met 17,5 miljoen mensen, waar de Denen het met een 'relaxte' 5,8 miljoen doen. Nederland zou moeten streven naar 'bevolkingskrimp'. Dat heeft allerlei grote voordelen: minder CO2 uitstoot, betaalbare woningen, minder 'drukte' in de Randstad, minder 'druk' op de weinige natuurgebieden die we nog hebben. Ik vergeet vast nog wel wat. Het is allemaal allang - onderbouwd met cijfers - beschreven in het boek van Paul Gerbrands "Mijn Land van Veel en Vol, méér mens met minder mensen" uit 2003.

Maar daarnaar streven betekent maar één ding, en daar wil de dominante politiek-culturele elite niet aan: een finaal einde aan de massa- en asielmigratie. Want zelfs een 'onverdacht' instituut als het CBS wijst er al jaren op dat de bevolkingsgroei uitsluitend te wijten is aan die immigratie. En voor zover het te wijten is aan geboortes, ook dan hebben we het over de talrijke kinderschare van mensen met een migratieachtergrond. Autochtone, oorspronkelijke Nederlandse vrouwen zitten al decennia (grofweg vanaf de introductie van de ''pil'' in de jaren 60) op ca 1,7 kind per vrouw.

Maar nu kunnen we zo meteen weer tienduizenden Afghanen hier verwachten, om te beginnen alle inwoners van de provincie Uruzgan, die allemaal hand- en spandiensten blijken te hebben verleend voor Kamp Holland; niet alleen tolken, maar bouwondernemers, 'fixers' (soort regelaars voor met name journalisten), 'assistenten' (hoe vaag wil je het hebben?), etc.

Vandaag in de Volkskrant een groot afscheidsartikel van correspondent Ana van Es, die vijfenhalf jaar vanuit Beiroet verslag deed van alle ellende in die contreien. Ook die begint al over haar 'fixers' en dat die een verblijfsvergunning verdienen in Nederland.

En zo gaat het maar door en door; iedere keer zijn er andere 'zielige' categorieën derdewereldlanders die hier ondergebracht moeten worden. Sinds 2015 hebben we hier ca 100.000 Syriërs, die kwamen 'schuilen' voor het oorlogsgeweld. Maar in Syrië wordt niet of nauwelijks meer gevochten, dus waarom worden die lieden niet 'gerepatrieerd'? Het antwoord is, dat zij, net als alle andere asielzoekers door de decennia heen, dit zeggen: ''Ja, ze zouden het liefst weer terug willen, maar nu op dit moment kan dat nog niet''. In het geval van de Syriërs omdat Assad aan de macht is. Die was al aan de macht voordat die hele shitshow daar losbrak. Bovendien, als Assad niet aan de macht was, maar één van die vele rebellenbewegingen, dan konden ze natuurlijk niet terug omdat nou net de verkeerde rebellenbeweging aan de macht was. Zo zullen die mensen altijd excuses blijven verzinnen om maar hier in Luilekkerland te kunnen blijven.

En Nederland gaa top die manier in sneltreinvaart van 17,5 miljoen naar de 20 miljoen. En verder. En die ''Fysieke Leefomgeving''? Man, die bestaat over 20 jaar geeneens meer in Nederland. Het land, met name de Randstad, wordt een soort Greater London: een compleet geürbaniseerd gebied, zonder 'natuur', en in de grote steden, uitgestrekte no-go areas, waar allochtone gangs de dienst uitmaken.