Duitsland, Frankrijk, straks ook Nederland en in dit topic België. De vaccinatie is 'de uitweg van de crisis', maar wie dat om wat voor reden dan ook niet wil is... af. Er kan de indruk worden gewekt dat u een keuze hebt en misschien hebt u die keuze in feite ook wel, maar door allerlei hele en halve maatregelen wordt het wel steeds lastiger niet te spreken van een indirecte vaccinatieplicht. Of u moet maar gewoon lekker op uw zolderkamertje blijven, zoals Hugo de Jonge (*) zei: "U hoeft niet naar het theater!" Nu hebt u als niet-gevaccineerde in dat geval nog een soort van vrije keuze, door inderdaad maar gewoon niet naar het theater te gaan, daar zou u met vaccinatie ook al niet heen gaan. En puur 'medisch', maar wat weten wij nou wij zijn geen virologen, helpt vaccineren in ieder geval heel goed tegen ernstige ziekte. Of mensen het risico alsnog willen nemen moeten ze lekker zelf weten.

Maar van wat deze Marc Noppen, zeg maar de Ernst Kuipers van België, roept krijgen we wel weer een erg gore smaak in onze bek: "Degenen die wel te overtuigen zijn, kun je overhalen door naar de mensen zelf te gaan en door het leven van de niet-gevaccineerden zo moeilijk mogelijk te maken." Hij zegt het echt. Door het leven van de niet-gevaccineerden zo moeilijk mogelijk te maken. Eerst proberen de niet-gevaccineerde mensen over te halen dus, in casu vooral de grote groep allochtonen (ook hier) in Brussel, en anders... maken we ze het leven maar zo moeilijk mogelijk. Dit vraagt om een Godwin! Eerst verklaar je ze gewoon als ongewenst. Dan verban je ze uit het openbare leven. Dan pak je het stemrecht af. Huwelijken tussen niet-gevaccineerden verbieden. En dan zet je ze gewoon op de trein naar een 'opvoedingskamp'. Doei! Probleem opgelost!

Het benne de allochtone!