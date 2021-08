We citeren: "Daarnaast zie je in een aantal landen de discussie over verplicht vaccineren. Wij hebben daar als kabinet geen voornemens voor. We dus ook niet een soort beslisboom, dat als dit en dat en dat, dan zijn we er wel voor. Wij zijn daar op dit moment niet voor. (...) Op dit moment willen we dat niet, maar je weet nooit hoe de situatie zich ontwikkelt." Nou, deur, kijk uit waar je loopt! Je staat op een kier.

In Duitsland zijn ongevaccineerden vanaf de herfst waarschijnlijk niet meer welkom in restaurants, op evenementen, en meer gezellige dingen. Nederland heeft per capita vijf keer zoveel 'besmettingen' als Duitsland en volgt het Duitse beleid tot nu toe op de voet. We gokken dat Nederland er rond half september aan zal geloven; iedereen terug van vakantie, 'besmettingen' stijgen wegens herfst, een hartstochtelijk pleidooi voor het kunnen open gooien van de economie en voila. Uw vaccinatiebewijs alstublieft. En mocht Nederland het Duitse beleid uiteindelijk toch niet volgen, dan geldt dat als trendbreuk.