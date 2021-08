Dus eigenlijk een lockdown voor alleen ongevaccineerden. Ik denk: Tamelijk effectief en ook verdedigbaar. Er wordt wel gezegd dat ook gevaccineerden nog besmet kunnen raken. Dat is zo, maar dan bijna uitsluitend via ongevaccineerden. Gevaccineerde-op-gevaccineerde besmetting is zeldzaam. Dus het vermijden van onderlinge contact tussen ongevaccineerden met anderen is effectief in de onderdrukking van Covid.

Iedereen heeft nu de kans gehad op een vaccin, dus de keuze is aan het individu: Blijf ik een verspreider of niet? Dan is de keuze ook aan de ongevaccineerde verspreider, wil ik mij neerleggen bij de daaraan verbonden restricties, of niet? You cant have it both ways, zeggen de Fransen altijd, dat is freeriden op andermans bereidheid wel te vaccineren. Dus wappies, accepteer je eigen keuze, maar accepteer dat ook je eigen beperkingen. Er is namelijk niet alleen jijzelf op de wereld en je eigen ikke ikke rechten, maar ook de bescherming van anderen tegen jouw gedrag en keuzes.

Ik vind het dus een prima zaak, als er nu restricties worden ingevoerd voor wie zich ondanks alle kansen daartoe, niet wil laten vaccineren. Een nee, niet de Joden en de gaskamers erbij halen, het gaat er alleen om of je uit eten kunt, naar een concertje of een festivalletje kunt maar niet of je familie met kinderen en al vergast wordt.

Want wappies, zeg nou zelf: Hoe eerlijk is het dat gevaccineerde mensen straks weer in lockdown moeten omdat er een klein clubje hardnekkige weigeraars is die de ziekte doet blijven rondgaan? In hoeverre laat een hele samenleving zich gijzelen door een clubje afwijk-wappies?