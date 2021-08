:

Ik heb gisteren op de waterfiets gezeten, was in De Leemputten in Groenlo. Dat was eigenlijk wel heel leuk. Niet zo’n meer en dan wat rondtrappelen, maar een doolhof van meertjes en doorsteken, veel bomen en kroos. Echt mooi en was wel aardig.

Aardige mensen ook hier. Je krijgt zelfs een kussen mee want normaal zijn die waterfietsen echt totaal onplezierig om in te zitten.

Vlak over de grens zit een soort van Duits zoutmeer en daar kan je flamingo’s in het wild zien. Alleen niet nu, dus dit is informatie waar je niks aan hebt, maar ook dat kan je vakantie breken.