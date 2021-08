Beste MARCIA LUYTEN.

Allereerst: Ik ben blank. Niet wit. Ik vind dat een beledigende term. Ik noem u toch ook geen zeikwijf? Nou dan.

Maar goed. Neem nou deze draak van een artikel van u:

mluyten.files.wordpress.com/2018/03/n...

Ik kwoot:

"Waarachtig idealisme moet onorthodoxe oplossingen aandurven. In Congo is de grootste en duurste VN-vredesmacht uit de geschiedenis (2,4 miljoen dollar per dag) niet in staat het geweld te stoppen. Met een pragmatischer idealisme hadden we de wreedheden al kunnen stoppen, en voor minder geld. Hoe? Door in opdracht van de VN een modern huurlingenleger naar Oost-Congo te sturen: goedgetrainde oud- commando’s uit westerse legers; soldaten die kunnen en willen vechten. Onder harde afspraken – no cure no pay"

In dit artikel geeft u aan dat de blanke ('witte') alleen eigenbelang kent maar daarna geeft u aan wat het westen allemaal heeft geprobeerd om dat vreselijke continent te helpen. 2.5 miljoen per dag alleen voor de Congo. Jaja, eigenbelang.

"Er moest worden goedgemaakt. Ontwikkelingssamenwerking werd na de jaren zestig ruimhartig opgetuigd als aflaat voor koloniale zonden"

Dus we waren ruimhartig. Maar dat was niet goed. Want we probeerden alleen maar 'koloniale zonden' af te kopen.

En dan dit: "Geconfronteerd met deze nieuwe problemen (...) volharden we in het najagen van ons eigen kortetermijnbelang, dan zal ons opportunisme als een boemerang terugkeren." 2.5 miljoen per dag. Eigenbelang.

En uw oplossing: huurcommando's. Mevrouw, u heeft teveel Rambo gekeken en teveel in Afrika rond gehangen, u denkt te afrikaans. Lekker met z'n allen opgeladen achterop zo'n pickup truck rond scheuren met machinegeweren. Alsof dat iets gaat oplossen.

Mevrouw: Knufters conclusie is: Afrika. Is niks. Wordt niks. Te warm.

En waar u nu mee komt: o o de hetze van het woke denken heeft uw achtertuin bereikt. J.K. Rowling! En nou opeens zien we een artikel van uw hand daarover. En waar was uw ganzeveer omtrent de cancel cultuur toen 20% van alle stemmers in de afgelopen decennia structureel werden weggezet als racist en xenofoob en islamofoob? Nergens. Want 'niet uw type volk'. U gaat hier pas over schrijven nu u zichzelf blijkbaar opeens bedreigd voelt door het monster dat uw eigen revolutie geschapen heeft. Woke. Lekker op tijd, mevrouw.

Groeten,

Een blanke.