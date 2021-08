: Jeltsin is een van de veroorzakers van de huidige problemen. Gorbatsjow was Rusland eigenlijk op een hele goede manier aan het moderniseren. Toen werd Jeltsin in het zadel geholpen (goh, een "staatsgreep", grote opstanden en vervolgens een door het Westen geliefde leider, dat hebben we daarna ook nooit meer gezien, zoals bijvoorbeeld in Oekraïne) , die met zijn continu dronken kop zo'n beetje alle natuurlijke rijkdom weggaf aan Shell en consorten, onder voorwaarde dat daar een lokaal vriendje tussen mocht zitten en stevig afromen.

Er is een reden waarom de Russen Poetin zo graag zien. Maar ja, daar zijn heel veel oliemaatschappijen niet blij mee, dus Poetin werd de vijand van het westen.

Met als hoogtepunt Poetin maar de schuld geven van van alles waar hij niets mee te maken heeft (zoals al die Russin collusion verhalen in de VS) Die heeft nu ook zoiets van: Dat witrusland leidt leuk af van wat ik in eigen land doe, en vergeleken daarmee val ik reuze mee. Populariteit +1.