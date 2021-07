En vergeet even niet dat ook de rechterlijke macht een aandeel heeft gehad in de toeslagenaffaire. Vrouwe Justitia had in de diverse rechtszaken niet echt de schijn van onpartijdigheid. Die hele affaire laat in ieder geval zien waar ambtelijk Nederland nogal lafjes goed in is: de burger die een komma verkeerd zet (maar van goede wil en mentaliteit is) krijgt de volle laag. Draaideurovertreders met een master degree in slachtofferschap uit het rijk der "kansarmen", "minder bedeelden" of "is een cultuur gegeven", komen ogenschijnlijk weg met heel veel. En wordt er al een fopsanctie opgelegd, is er een heel leger van subsidiesmurfen om de maatschappelijke non-valeur vooral bij te staan zodat "de dialoog vooral blijvend aangegaan wordt". En als het deksel dan echt van de beerput gelanceerd wordt, is diezelfde overheid echt tijden bezig om de narigheid te verlichten die ze jarenlang zelf veroorzaakt heeft. En de verantwoordelijke politici helpen de volksvertegenwoordiger in kwestie een burn-out in te jorissen. Delen van Nederland hebben last van bunkerhard falende organen.