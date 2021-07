Als het kabinet nu eerst eens cijfers geeft waarmee je wat kan.. gemiddeld sterven er 428 mensen per dag. In Nederland. Dat is normaal. Als er 2 of 4 mensen overlijden door corona is dat op het dag totaal helemaal niks. In 2018 zijn er in 18 weken 9400 mensen overleden aan de griep. 75 ziekenhuis opnames per dag op het hoogte punt Als je dit soort cijfers met de huidige coronastand vergelijkt dan kun je niet anders concluderen dat het meevalt.