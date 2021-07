Eerder vandaag zagen we de vaderlandse wiskunde woke worden (want 1 + 1 moet dringend dekoloniseren) en om te voorkomen dat mensen kunnen gaan denken dat het incidenteel of uitzonderlijk is, moeten we toch de blik weer even westwaarts werpen, waar onze Tabula Rasa al lang geen onbeschreven blad van blanke onschuld meer is. CRT-watcher Chris Rufo (hier eerder aangehaald) meldt dat Amerikaanse grootste lerarenbond, de National Education Association (NEA), de racistisch-marxistische critical race theory gaat invoeren in 14,000 schooldistricten in alle 50 staten en heeft dat zelfs tot #1 prioriteit verheven. America’s slow societal suicide starts in K-12 schools. Op lageres scholen dus. Van peuterspeelzaal tot basisschool gaan kindjes leren dat blanken slecht zijn, het vrije westen verderfelijk is, dat vooruitgang in bloed is gedrenkt en dat anderen beoordelen op gender en huidskleur de nieuwe norm wordt.

Donald Trump had de racistische rassenleer, die uitgaat van schuld, erfzonde en de sfeerverziekende filosofie dat alle niet-blanken per definitie slachtoffers van onderdrukking zijn, verboden in publieke instellingen. Maar er zit inmiddels een slappe seniel in het Witte Huis, dus valse schuldgevoelens zijn weer terug in de maatschappelijke mode. In de afgelopen maanden zien we steeds meer beelden opduiken van ouders die op schoolbestuursvergaderingen opstaan tegen lesmateriaal waarmee hun kroost leert dat een blanke huidskleur een sociaal construct is die per definitie tot racistische uitkomsten leidt. Polls en peilingen wijzen uit dat een (ruime) meerderheid van de Amerikanen CRT verwerpt. Dat is hoopvol. Deze NEA-verklaring laat daarentegen zien dat het risico op rassenleer in het onderwijs nog levensgroot is. En u weet: Onze Universiteiten, "progressieve" politici, de meeste omroepen en de doodgesubsidieerde cultuursector kijken allemaal naar Amerika om te zien waar ze hun maatschappelijk bedorven mosterd moeten halen.

Na de breek nog wat hoopvolle tegengeluiden uit Amerikaanse school board meetings. Want het voordeel van Amerika is, dat ouders en burgers daar directe invloed op hebben. En de boodschap is, ook in dit land: sta op tegen de woke waanzin. Racisme is retorisch niet sterk genoeg om mensen op de knieën te redeneren, tenzij je er zelf vrijwillig voor knielt. Don't do it.

9-jarige begrijpt het begrip 'meten met 2 maten'

Moeder met dik Jew Yorks accent gaat los

Bezorgde moeder legt het wat kalmer uit

Volle zaal vol ouders in verzet tegen CRT