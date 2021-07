Hallo kinders. Omdat wiskunde ook al koloniaal en racistisch is, want bedacht door blanke mannen, zijn ze op het VWO alvast begonnen met wiskunde cancelen. Althans wel in het wiskunde-onderwijsleerboek Getal & Ruimte 1 VWO deel 2 van Noordhoff uitgevers. Terecht, kindjes kun je niet jong genoeg deugvergiftigen. Dus waarom niet via voorheen wiskunde? Omdat het antwoord 1 + 1 = 3 (he/she/they) al is gegeven slaan we vandaag de mathematica over en gaan we dieper op de deugmaterie in. Vraag: hoeveel heeft Stichting Vluchteling betaald om via een VWO-wiskundeboek propaganda te kunnen verspreiden aan makkelijk te beïnvloeden scholiertjes?

Mogelijke antwoorden:

A) Eén jaarsalaris Tineke Ceelen.*

B) 5 Postcodeloterijen.*

C) Geiten, kamelen, kippen, spiegeltjes, kraaltjes.

D) Een aflaatje of vijf, zes.

E) Nieuwe rekruten voor het vwo-kindsoldatendeugleger (D66/GroenLinks).

F) Gratis natuurlijk, want Noordhoff uitgevers DEUGT als een mallemoer met spataderen.

G) *snik*

Goede inzenders maken zoals gewoonlijk weer kans op een mieterse MAXVandaag-puzzel. Succes!