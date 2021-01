Bovenstaand, de goede oude dagen die nooit meer terugkomen, waarin een zittende president van leer trekt tegen critical race theory - een doctrine die in de meest complexe taal uitlegt dat blanken altijd de onderdrukkers zijn en niet-blanken enkel en alleen slachtoffer kunnen zijn van genoemde onderdrukker. En Trump meende het, want hij VERBOOD de hele doctrine gewoon categorisch op alle federale instituties.

En dan onderstaand, het nieuwe Amerika dat eigenlijk zo nieuw helemaal niet is. En die basisschool is dan wel geen federale institutie, maar Bidens aanstaande onderwijsminister is een uitgesproken voorstander van critical race theory, dus Trumps verbod wordt hoogstwaarschijnlijk zo snel mogelijk ongedaan gemaakt. Onderstaande scoopje uiteraard weer van @Christopher Rufo, die steeds minder intersectionele waanzin ontgaat en u bijvoorbeeld al eerder wees op die doodzieke diversiteitscampagne in Seattle. Maar goed, het begint steeds jonger. Nu dus op een basisschool in Cupertino, Californië, al in de third grade waar kinderen tussen de 8 en 9 jaar oud zijn.



Na de breeks alles in tweets met plaatjes van lesboeken en slides samengevat, maar we citeren hier even uit Rufo's artikel op zijn eigen website. Opmerkelijk feitjes: de betreffende school is voor Silicon Valley-kroost is voor 94% niet-blank, de meerderheid is Aziatisch-Amerikaans, de leerlingen staan qua leerprestaties in de hoogste landelijke 1%, het gemiddelde inkomen per huishouden in die stad is $172,000 en de modale huizenprijs bedraagt $2.3 miljoen.

Komt dat verslag: "Based on whistleblower documents and parents familiar with the session, a third-grade teacher at R.I. Meyerholz Elementary School began the lesson on “social identities” during a math class. The teacher asked all students to create an “identity map,” listing their race, class, gender, religion, family structure, and other characteristics. The teacher explained that the students live in a “dominant culture” of “white, middle class, cisgender, educated, able-bodied, Christian, English speaker[s],” who, according to the lesson, “created and maintained” this culture in order “to hold power and stay in power.”"

Vervolgens wordt er een poging gedaan om dit alles te rijmen met het feit dat Aziatische Amerikanen gemiddeld genomen veel succesvoller zijn dan blanke Amerikanen. En wel als volgt: "In some cases, because of the principle of intersectionality, “there are parts of us that hold some power and other parts that are oppressed,” even within a single individual. (...) In a related assignment, the students were asked to write short essays describing which aspects of their identities “hold power and privilege” and which do not."

Enfin, hier waren dus niet alle ouders over te spreken. "One parent told me that critical race theory was reminiscent of the Chinese Cultural Revolution. “[It divides society between] the oppressor and the oppressed, and since these identities are inborn characteristics people cannot change, the only way to change it is via violent revolution,” the parent said. “Growing up in China, I had learned it many times. The outcome is the family will be ripped apart; husband hates wife, children hate parents. I think it is already happening here.”"

Ja, makkers. Maar dat is juist de bedoeling van die hele doctrine.