"De academische vrijheid zou worden bedreigd door een lichting studenten met een nieuwe morele zuiverheid – die als ‘woke’ bekend is komen te staan". De Volkskrant sprak uitgebreid met academici uit veelal progressieve bolwerken om die zogenaamd extreemrechtse complottheorie over WOKE op universiteiten voor eens en voor altijd uit de wereld te helpen. Maar, wat er toen gebeurde, daarvan vielen de zuunige pijpmondjes van Haro Piep Kraak en Kaya Bouma (16) meters ver open van verbazing. En onze zuunige pijpbekkies eigenlijk ook, want het blijkt totaal niet best te zijn op de door WOKE vergiftigde '''progressieve''' universitaire bolwerken in Nederland. Dat was natuurlijk niet de bedoeling van dit WOKEkrant-artikel, (WOKE is immers: "De ogen geopend voor de vele vormen van sociale onrechtvaardigheid en bereid er iets aan te doen", ja het staat er écht - *tissue pakt*), maar het is alsnog afgedrukt. De eindredactie was ziek waarschijnlijk (corona?).

Wel zielig voor bovengenoemde millennialjournalistjes want die zullen nu wel kapot worden gecanceld door de bekende SJW-karaktermoordcommando's op social media en op de redactie. Omdat het artikel in kwestie langer is dan 40 0 woorden en bovendien complexer dan een gemiddelde antivaxxcomplottheorie op Bitchute of een FvD Journaal vatten we het even samen voor jullie hersenverweekconcentratiegestoorden. En dan helemaal onderaan dit topic copypasten we de allergeilste quotes uit het artikel. Aan het einde van dit topic zullen jullie in staat zijn om helemaal zelfstandig iets te vinden, weten jullie hoe hard de WOKE neo-markistische dramvernietigings millennialgedachtenpolitieterreur inmiddels heeft toegeslagen op zelfcensurerende universiteiten en hebben jullie ook nog eens wat stukjes Volkskrant gelezen zonder de hele Volkskrant te moeten lezen. Winwin! Ja? 'Ja Bertje, je hebt helemaal gelijk!' Precies. START.

Volgens de VK is er "een nieuwe generatie studenten opgestaan die zich bewust is van allerlei vormen van maatschappelijke ongelijkheid en die wil aanpakken" en dat is dan "op zichzelf een positieve ontwikkeling". Maar toen de academici werden geïnterviewd bleek dat het er niet zo goed voor staat qua moraaldrammende woketerreur. Docenten van vooral 'university colleges' (dat is een soort LUZAC voor gevorderden, elite-enclaves waar kindertjes van rijke blanke ouders mogen doen alsof ze superbegaafd zijn en docenten worden banggemaakt met diversiteitsscans) geven ontluisterende voorbeelden van de fascistisch-intimiderende intolerantie die leeft onder de verwende en arrogante scholiertjes. Scholieren dwingen door aanhoudend stampvoetend huiliehuilie als een vrouw in haar periode steeds vaker het curriculum af, als het even kan een curriculum dat op Maoistische wijze is gezuiverd van alles wat 'fout' is. In de praktijk zijn dat vooral blanke mannen. Dapper probeerde de Volkskrant nog aan te tonen dat WOKE-critici alleen met 'incidenten' aankomen om te bewijzen hoe intolerant de academia inmidddels zijn. Maar ook dat bleek niet lang vol te houden voor de WOKEkrant.

Enter Josse de Voogd. Bekend onderzoeker en de laatste jaren steeds meer redpilled en vooral anti-WOKE. Die weet: sommige academici houden liever hun mond omdat ze geen zin hebben in aanhoudende WOKE-terreur door de ultiem geprivilegieerde rijkeluiskindjes op University Colleges en de UvA. Zegt ook Jan van de Beek, bij u welbekend omdat hij onderzocht en tot de conclusie kwam dat NL 25 miljard per jaar betaalt aan de mulitculti-immigratie BV der Nederlanden. Zegt ook Maxim februari, columnist van NRC, die binnen de gestaalde D66-deugkaders van NRC vaak als enige nog scherp ziet wat scherp moet worden gezien. De ene academicus na de andere komt met schrijnende voorbeelden van (zelf)censuur, angst en intimidatie door WOKE-brigades. Een beeld van maoisering van vrije gedachten wordt zichtbaar. Peak woke en breekpunt in het VK-artikel is deze ene zin: "Studenten lijken er soms op uit om docenten te betrappen op een foute mening, zeggen academici." Exact het grote probleem van WOKE. De huidige roedels 'studenten' zijn niet alleen intolerant-links, arrogant, egocentrisch, straalverwend en brainwashed geradicaliseerd 'voor een betere wereld', ze zijn uit op macht, controle en systeemvernietiging. Gewoon omdat macht hebben zo'n fijn gevoel geeft in je broekje en omdat het kan.

De conclusie is dan ook glashelder: WOKE-gif tast zowel de academische vrijheid en het academisch onderwijs aan. WOKE is real. WOKE is vernietiging. WOKE is een groeiende tumor vol kwaadaardigheid die al lang aan het uitzaaien is. Onder de verachtelijke camouflage van 'iets doen aan sociale onrechtvaardigheid' krijgt een totalitaire beweging van laatkapitalistische, post-hedonistische verwende narcisten zonder zingeving of levensdoel vrij spel om een einde te maken aan alles waar onze superieure westerse samenleving al zo lang voor staat: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van expressie, vrijheid van ideënuitwisseling, vrijheid van gedachten, vrijheid van debat. Vrijheid kortom. En het lijkt er niet bepaald op dat het tij aan het keren is. China en Rusland zullen grijnzend en handenwrijvend toekijken hoe West-Europa ten onder gaat aan goedbedoeld gebrainwashte #MeToo heksenjagers, neo-puriteinen, 1984-verwezenlijkers, GroenLinks-aids, D66-gedram en BIJ1-linksfascisten die wederom dromen van killing fields en goelags. Het is de hoogste tijd op te staan en NEE! te zeggen tegen WOKE. Dit kon wel eens de laatste keer zijn dat er überhaupt nog vrijheid is om wat te zeggen. WOKE? Just say no!

En dan nu de moetleesquotes:

"Er stond die week een wetenschappelijk artikel over Dracula op het programma en dat viel niet goed. Het was een van de studenten opgevallen dat in het artikel over de klassieker van Bram Stoker veel thema’s aan bod komen die mensen met anorexia of een andere eetstoornis zouden kunnen ‘triggeren’. Zelf had deze student geen anorexia, viel te lezen in de mail maar de jongere maakte zich wel zorgen over medestudenten die daarmee kampten. De student die mailde, wees de universitair docent er op dat het artikel tot mentale schade zou kunnen leiden bij studenten die kampen met een eetstoornis of andere problematiek rondom hun lichaamsbeeld. Een ‘trigger warning’ vooraf, en de mogelijkheid om een andere tekst te lezen, was op haar plek geweest, vond de student."

Dit krijg je er nou van Frans Timmermans (he/she/they):

"Een student wees haar er een paar jaar geleden op dat ze in haar colleges alleen de voornaamwoorden ‘hij of zij’ gebruikt. ‘Je bent dan niet inclusief, was de boodschap, want niet iedereen voelt zich aangesproken door hij of zij. Sindsdien spreekt Woets in haar colleges, die altijd in het Engels zijn, van het neutrale ‘them’, (‘hen’), ‘ook als dat grammaticaal niet klopt’. Een verbetering, vindt ze. ‘Ik wil dat alle studenten zich gerepresenteerd voelen in mijn colleges.’"

'Wit' moet zijn: 'blank'...

"Onlangs kreeg hij een mailtje van een student die zich beklaagde over het feit dat het enige boek dat ze voor zijn vak moest kopen, geschreven was door een witte auteur. Waarom hij daar niet over had nagedacht?"

'Gesprekken' voer je immers alleen in een vrije democratie...

"De uitkomst was dat de literatuurlijst niet aangepast werd, mede omdat de tekst diezelfde week al op het programma stond. Daar werd geen genoegen mee genomen. Een paar weken later kregen Zonneveld en zijn collega’s de resultaten van een enquête die studenten onderling hadden gehouden. ‘Daaruit bleek dat 15 van de 70 studenten vonden dat de tekst niet op de lijst had mogen staan bij dit vak. Toen hebben we een uitnodiging voor een gesprek gestuurd. Die is onbeantwoord gebleven. Wel zijn de studenten naar mijn leidinggevende gestapt.’"

LOL. Zelfcensuur als 'geen vorm van zelfcensuur'...

"Dit jaar heeft Ronnes het voorbeeld over Maurits niet gebruikt. Dat is geen vorm van zelfcensuur, vindt ze. ‘De discussie werd te fel en te veel gekaapt door studenten die recht tegenover elkaar stonden. Er was te weinig ruimte voor nuance."

Josse de Voogd:

"‘Er lijkt een handboek te bestaan om kritiek te pareren, merk ik als ik me online uitspreek. Weerstand tegen ‘woke’ wordt afgedaan als witte fragiliteit, een aantasting van je positie als wit persoon. Ook al zit je zelf in een achterstandspositie en komt je kritiek daaruit voort. Of je wordt extreem-rechts genoemd. Dan is het einde discussie. Ondertussen ontvang ik berichten van academici die het met mijn kritiek eens zijn. Door die aanvallen op mij weten ze dat ze hun mond moeten houden.’"

Maxim Februari blijft dapper weerstand bieden:

"Tijdens het lezen van literatuur met studenten op de VU, merkte Maxim Februari hoe kunst door een morele blik wordt bekeken. ‘Personages werden langs de lat van #MeToo gelegd. Terwijl proza nu juist een plek is om personages iets normoverschrijdends te laten doen of denken. De universiteit is er niet om de gevoelens van de studenten te accommoderen, maar om ze kritisch te leren denken.'"

Veel, vrezen wij:

"Hoe vrij is het vrije academische debat nog? Dat hangt ervan af wie je het vraagt. Een deel van de academici trekt een duidelijke grens, maar hoeveel zullen inbinden onder druk van studenten, deels omdat ze het in grote lijnen óók eens zijn met hun strijd?"

Wij durven dat wel te voorspellen: de kant van dictatuur en dystopie...

"Tot nu toe, zegt Zonneveld, heeft hij altijd de steun gekregen die hij nodig had. ‘Maar ik durf niet te voorspellen welke kant we opgaan.’"