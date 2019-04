Nou ben ik zelf op GS ook wel eens gejorist en geband om voor mij duistere redenen en Twitter moet natuurlijk zelf weten wie ze wel of niet op hun forum toelaten. Al kan ik ze weinig serieus nemen wanneer ze dat op oneigenlijke gronden doen. Wat heeft die man precies gezegd dan?

Ondertussen blijft het mij een raadsel waarom immigratie en het verkleinen of zelfs elimineren van autochtone meerderheden een doel op zichzelf zou moeten zijn. Het is nou niet bepaald een recept voor pais en vree. En of je land er bestuurbaarder van wordt is ook nog maar zeer de vraag. In andere multi-etnische landen (noem maar bijvoorbeeld Afghanistan, Syrië, Congo, Zuid-Afrika en vele andere actuele of historische voorbeelden) vecht men elkaar de tent uit, wordt de minderheid met harde hand onderdrukt (Tibet, Koerdistan) stemt volgens etnisch-religieuze lijnen (Irak, Suriname), gaat puur voor het eigenbelang van de groep, en meer van dat soort feest. Zowel vele Joden als Palestijnen dromen ook van een land zonder "de ander".

Enige land dat ik zo snel kan bedenken dat een redelijk langdurig succes is zonder flinke repressie en ondanks (niet dankzij) multi-etnische samenstelling is Zwitserland. Maar die hebben zeer veel lokale autonomie, de autochtone taalgroepen hebben een comfortabele lokale meerderheid, een vergelijkbare cultuur en zijn vrij selectief wie ze van buiten binnenlaten. En zelfs de Zwitsers hebben nog een burgeroorlog met een etnisch-religieus tintje achter de rug in de 19de eeuw. Wat eindigde in een overwinning voor federalisten, dus of het daar goed zal blijven gaan naarmate men meer centraliseert is ook de vraag.

Maar als NL en de EU zo graag Joegoslavië of de VS of iets dergelijks achterna willen als lichtend voorbeeld van sociale harmonie, dat kan hoor. Dan zou ik wel alvast beginnen met het afbouwen van de sociale zekerheid, want dat kan je straks inderdaad niet meer betalen. Hoef je geen econoom, wiskundige of wetenschapper voor te zijn, want je kunt het op je vingers natellen. Immigranten die laag opgeleid zijn, weinig kans hebben op werk, de taal niet goed leren, westerse cultuur afwijzen, niet integreren, aanzienlijke hogere kans op criminaliteit en zelfs mogelijk een paar terroristjes ertussen die boem, pang of tjakka met een mes gaan doen, maar wel levenslang van bed, bad, brood en meer, meer, meer voorzien moeten worden. Daaruit concluderen dat het wel mee zal vallen met de kosten, is gewoon moedwillig blind zijn voor de realiteit.

Wellicht ook eens beginnen om sociale zekerheid een gemeentetaak te maken, betaald uit lokale belastingen\premies. Dan kunnen Volksrepublieken als A'dam bidden om een nog grotere tsunami aan toeristen om uit te melken en hun bijstandstrekkers, WW'ers en WIA's te kunnen voorzien. En allerhande socialistische en corrupte vriendjessubsidies mogen ze ook afschrijven.

Laten we ook de immigranten verdelen in verhouding tot het aantal voorstanders van open grenzen. Als je die zo graag wilt, mag je ook als eerste de gevolgen en de kosten dragen, je belastingen verhogen en\of uitkeringen en pensioenen korten tot op het bot. En het grootste risico op "verwarde" migranten lopen. Wie weet gaan op den duur de oude allochtonen dan ook eens protesteren en eisen dat de grenzen dichtgaan voor nieuw volk, want ze pakken "hun" laagbetaalde rotbaanjes en vooral hun uitkeringen af, en zorgen alleen maar voor zwaardere lasten voor degenen die nog wel werken.