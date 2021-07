Wat ik een beetje mis in de discussie, is de aanname dat het echt pure slechtigheid en opportunisme was van de kant van de VPRO. Iedereen en z'n moeder loopt maar weg met wat de VPRO hier aan verdediging te berde brengt: het was gewoon een documentaire en de tijd om die uit te zenden lag min of meer al vast. Ja, er waren wat emailtjes heen en weer, maar dat is normaal en hoort erbij als je een onderwerp zo dichtbij, zo lang volgt. Men neemt het voetstoots aan.

Ik hoor niemand zeggen: maar wacht 'es, wat als de VPRO gaandeweg zag hoe hun favoriete politica uitgroeide tot potentiele premier, en gewoonweg evolueerde van 'volger' tot 'medeplanner van een politieke campagne'. Niemand stelt die vraag.

Draai de vraag eens om. Wat als die Lennart besloten had dat de uitzending, door de ophef die de aankondiging daarvan veroorzaakte, die ook hem niet kan zijn ontgaan, *na* de verkiezingen te plannen, en D'66, een partij waar hij zeer nauwe banden mee had, had verloren? Lennarts wereld zou plotseling heel klein geworden zijn.