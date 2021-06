De meeste hier bij GS lijken inderdaad wat angstig voor een erudiete goed uit haar woorden komende vrouw. Maar ik moet zeggen: De reactie van Kaag is niet zo sterk in dit geval. "Me know nothing" na 1.5 jaar gevolgd te zijn door de VPRO is een nogal zwak pleidooi. Dus wie krijgt nu precies de schuld, de ambtenaren?

Wat ik best begrijp is dat het D66-campagneteam een zo positief mogelijk beeld wilde neerzetten. Wat ik minder begrijp is dat de VPRO hier ook daadwerkelijk naar heeft geluisterd. En dan nog: wat heeft de VPRO als geheel te zeggen over de programmamakers van deze docu? Zijn die weer onafhankelijk, of hoe zit dat precies? Het stukje over de autogordels is inderdaad nogal treurig. Er wordt op verzoek flink bijgepoetst.