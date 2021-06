Hoe meer je werkt hoe meer je wordt gekort. En hoe minder je werkt des te meer krijg je toeslagen en subsidies die dan weer een niet reëel beeld geven van wat je daadwerkelijk te besteden hebt.

Laat ik daar dan twee voorbeelden van geven:



Voorbeeld 1:

Gezin. Vader werkt en moeder niet. Drie kinderen. Sociale huurwoning. Zorgtoeslag en huursubsidie. Huur is €600,- en zorg €300,- (aanvullend). Maar door de subsidie en de zorgtoeslag wordt er €200,- aan huur betaald en €30,- aan zorg. Kortom dus van de €900,- aan zorg en huur is dat €230,- aan vaste lasten. Tel daar de verplichte verzekeringen bij op en je komt op €400,- max. (inclusief een 'luxe' als TV) Vanuit gaand dat de kostwinnaar €1400,- netto verdient hou je dus €1000,- te besteden voor boodschappen, school, kleding en bijzondere uitgaven en eventueel ruimte om te sparen voor een eigen vermogen tot het kopen van een woning.



Voorbeeld 2:

Je werkt beide fulltime. Inkomen van rond de €2000,- netto beide per maand dus €4000,- p/m. Toeslagen en subsidies geen recht op. Sociale huurwoning niet, koopwoning ook niet ivm gebrek aan eigen vermogen. Je huurt op in de private sector. Inclusief is dat gemiddeld inclusief g/w/l zo'n €1500,- voor een gezin met drie kinderen. Zorg eraf á dezelfde €300,- (aanvullend). Je werkt beide dus de BSO kosten om te kunnen werken komen rond de €600,. Dit houdt in dat je als twee werkende ouders met drie kinderen. Twee auto’s nodig om te kunnen werken á €400,- p/m (verzekeringen, wegenbelasting én jaarlijkse beurt cq APK). Overige kosten mbt telefonie/internet, verzekeringen (inboedel, WA etc.) €200,-… en je houdt dezelfde €1000,- over om te besteden mbt boodschappen, sparen enz. als in voorbeeld 1. Ik laat de kosten van een mogelijke studieschuld, van beide personen in voorbeeld 1 én 2 even achterwege.



Beide situaties vind ik absurd maar wáár motiveert het huidige systeem om ‘beide’ partners te werken voor het geld. Ongeacht welke situatie is de balans compleet zoek. Het loont statistisch niet meer om te werken terwijl ik vind dat iedereen, die de mogelijkheid ertoe heeft, dat wél hoort te doen.



Ik weet alleen dat wanneer ik en mijn vrouw 24 uur per week beide gaan werken. De BSO kunnen skippen, sociale huurwoning kunnen krijgen, zorgtoeslag, huursubsidie enz enz. Aan het eind van de maand meer over houden dan nu het geval is. Dus door minder te werken meer verdienen. Chapeau Nederlandje!