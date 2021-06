Sywert van Lienden zegt zijn CDA-lidmaatschap op. De opiniemaker die 9 miljoen euro verdiende aan het om niet regelen van mondkapjes voor zorgmedewerkers voelt zich kennelijk niet meer thuis tussen Limburgse bestuurders die elkaar klussen toeschuiven, Europarlementariërs die baantjes regelen voor hun schoonzoon en hoofden fondsenwervers die met hun eigen geld nieuwe partijleiders kopen. Volgens een statement op de site van het CDA blijkt "dat hij op onderdelen informatie over de mondkapjesdeal heeft gegeven aan de vertrouwenscommissie in het kader van een integriteitsopdracht voor de kandidaatstellingsprocedure voor de Tweede Kamer". Oftewel: bij het CDA wisten ze al langer dat de mondkapjesdeal niet om niet was.

Statement CDA

In goed onderling overleg met het landelijk bestuur heeft Sywert van Lienden de partij laten weten zijn lidmaatschap van het CDA op te zeggen.

Uit een intern onderzoek van het CDA naar aanleiding van de uitspraken van Sywert van Lienden in Buitenhof van 7 juni j.l. is gebleken dat hij op onderdelen informatie over de mondkapjesdeal heeft gegeven aan de vertrouwenscommissie in het kader van een integriteitsopdracht voor de kandidaatstellingsprocedure voor de Tweede Kamer. Aangezien dit een vertrouwelijk proces van kandidaatstelling was is deze informatie niet breder in het CDA gedeeld. Voor het tot besluitvorming is gekomen over de kandidatenlijst heeft Sywert van Lienden de partijvoorzitter destijds laten weten deze verkennende kandidatuur in te trekken.

De instantie die binnen het CDA meldingen omtrent integriteit in behandeling neemt is de IRC (de integriteits-en royementscommissie). De heer Sywert van Lienden verkeerde in de veronderstelling dat hij zijn integriteitsvraag bij de juiste commissie en op de juiste manier had gemeld. Het is het landelijk bestuur van het CDA helder dat Sywert van Lienden deze informatie vanuit goede intenties heeft willen delen.

De komende tijd zal onafhankelijk onderzoek plaatsvinden dat het ministerie van VWS heeft ingesteld. Sywert van Lienden: “Gezien de moeilijke periode waarin het CDA zich momenteel bevindt vind ik het verstandiger dat de partij al haar aandacht en energie besteedt aan de toekomst van het christen-democratie. Na de uitkomst van deze complexe onderzoeken die ingesteld worden door het ministerie van VWS kijken we verder en ga ik graag in gesprek met het CDA over de toekomst.’’

Het CDA bedankt Sywert van Lienden voor het vrijwilligerswerk dat hij in 2020 verricht heeft voor de vereniging.