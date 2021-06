: Hand in eigen boezem: De omzet in het Pfizer vaccin wordt in 2021 zo'n beetje geschat op 45 miljard euro wereldwijd. 3 miljard vaccins a minimaal 15,00 euro tot een 25,00 euro per stuk, dat is de prijs die de overheden hier kunnen/willen betalen. De winstmarge ligt rond 25-35%. In 2022 verwacht Pfizer een 4 miljard vaccins in de markt te zetten. Kijk in de link het hele item, of anders op 05:25 hier wordt gesproken over de aantallen vaccins in 2021-2022 en op 07:30 hier wordt gesproken over de prijzen en omzet. Die winstpercentage komt uit een artikel www.tijd.be/ondernemen/farma-biotech/...

Als een leek op boeren klompen kan je zelf snel berekenen: 7 miljard a 15,00 euro stuk: 105 miljard omzet met een winstprognose van 25-30% ligt de winst over het vaccin tussen de 26.250.000.000,- en 31.500.000.000,- Nogmaals excuus, het was al even geleden dat ik die aflevering op de late avond had bekeken...