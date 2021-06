:

Ja, Youp dan he... hij is links, en hij denkt een stuk realistischer dan de huidige linkse partijen doen. Dat valt niet te ontkennen. "We helpen met veel plezier het klimaat naar de kloten" sure.... Dat kun je links noemen.

Ik heb hem niet kunnen betrappen op onrealistische waanbeelden als: "we moeten binnen 7 jaar klimaatneutraal zijn en gaan daarvoor het gas afschaffen en laten draaien op windmolens die qua oppervlakte die er voor nodig is simpelweg niet in de aantallen te plaatsen zijn die nodig zijn. Tegelijkertijd gaan we *geen* kerncentrales bouwen voor de backup als de wind niet waait. Maar we bouwen daarvoor biomassa centrales die alleen op fucking papier klimaatneutraal zijn. Is het goed dat we 100% van niet bebouwd Nederland indelen als Natura2000 gebied zodat we niet kunnen bouwen terwijl we 100k aan migranten importeren, en als we niet zoveel tegenstand zouden hebben dan het liefst 500k per jaar."

En ga zo nog maar een tijdje verder... Dus ja, zeker weten links, maar een stuk realistscher dan de partijen en heeeeel veel van de stemmers op die partijen.