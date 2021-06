De Christelijke waarden van het Democratische Appel zijn weer geheel terug op hun niveau. Daar hebben ze zeven lange jaren op moeten wachten. Zeven jaren lang hebben de schoffies van de VVD de bokaal van de minst integere partij weten te verdedigen maar bij de laatste verkiezingen was het toch weer het CDA die de fel begeerde trofee van de minst integere partij wist te veroveren. Conclusie, er is dus niks veranderd en dat gaat ook niet gebeuren. De vanouds bekende roversnesten Brabant en Limburg, waar het CDA nogal wat vingers in de pap had, zijn onveranderd van hetzelfde bedroevende allooi. Zeven jaar de tijd gehad om schoon schip te maken, maar niks hoor het CDA is weer helemaal terug. Hoe schofteriger, liegend, onbetrouwbaar etc. je bent, hoe verder je het schopt in de bestuurs- en politieke omgeving