Wij vonden Toine Manders al verschrikkelijk toen hij namens de vvd in het Europees Parlement zat, wij kwamen erachter dat hij corrupt was toen hij overstapte naar 50PLUS, dus Rembrandtje schetst onze verbazing nu blijkt dat hij bij zijn nieuwe partij het CDA 'mogelijk tegen de regels' zijn eigen schoonzoon als medewerker heeft aangesteld. Het probleem is natuurlijk al lang niet meer Toine Manders zelf, maar de volslagen hypocriete reactie van het partijbestuur van het CDA. "Het landelijke partijbestuur van het CDA zegt via voorzitter Marnix van Rij de zaak ‘zeer serieus’ te nemen en een onderzoek in te stellen." Onderzoek? Waarnaar dan? Naar Fractievoorzitter Esther de Lange (tip van ons: kijk eens naar de warme banden die zij met Jean-Claude Juncker onderhield) die een erkend corrupte baantjesjager met open armen ontving, vervolgens wegkeek toen die zijn eigen schoonzoon een baantje gaf en nu de vermoorde onschuld speelt door te beweren dat zij dachten dat de banden tussen Manders en zijn schoonzoon 'zakelijk' zijn? Naar de inmiddels afgetreden faalhaas Rutger Ploum die nog maar een jaar geleden verklaarde dat hij hele goede gesprekken met Manders had gevoerd over diens motieven? Dat onderzoek kan maar tot één conclusie leiden, en dat stond al in ons topic bij de aanstelling van Manders bij het CDA: "En maar janken als de kiezers het Europees Parlement niet serieus nemen. Nou, wij zullen u een geheimpje verklappen: dat doet het CDA ook niet."