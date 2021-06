Vind het allemaal wat te optimistisch, verwacht zeker geen walk over. Er wordt al teveel over de Denen geleuterd maar deze pot moest eerst nog "eventjes" gewonnen worden. Denk 1-1 en in de verlening is de bal rond, het gras groen en de spelers worden moe en dan kan het alle kanten op, balletje tegen de paal of niet en kom maar door met alle overige cliche's...