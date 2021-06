Iedereen kan altijd wel zeggen dat die wielrenners allemaal aan de doping zitten, maar ook als wij ons maandenlang lieten preparen deden wij het die profrenners (waarschijnlijk) niet na, zo'n hele Tour rijden. Vandaag begint de hardste hardfietswedstrijd van de wereld (pouletje ingevuld✅ ) en voor het eerst in de geschiedenis van Mathieu van der Poel is Mathieu van der Poel erbij. Er zijn ook 183 andere renners, maar die zijn alle 183 niet Mathieu van de Poel. En natuurlijk. De kenners zeggen dat de klim aan einde van de etappe van eigenlijk te zwaar is voor Mathieu van de Poel. Maar de kenners zeiden ook dat Mathieu van der Poel na zijn mislukte aanval in de Amstel Gold Race kansloos was. Dus hup Mathieu. Pak die trui. NU LIVE.