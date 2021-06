Wielrennen is een simpele sport: er staan 184 renners aan de start en aan het einde van de rit is er ééntje van die 184 vroeger schansspringer geweest. U weet het, de Tour de France gaat zaterdag beginnen en omdat er toch geen voetbal op tv is kunt u vanavond en morgen mooi besteden aan het lezen van het verzameld werk van Roger Martin du Gard en/of het invullen van uw Tourploegje. Er duiken op internet een hoop pouletjes op, maar de Stijlloos Gesponsorde Tourpoule van GeenStijl en Fietsuniek.nl waar u gratis aan kunt meedoen en kans maakt op een unieke Stijlloze e-bike en/of 250 euro is de beste. Na de breek zes stijlloze tips waarmee u misschien de poule niet wint, maar misschien ook wel.

1) Zet Kelderman en Kruiswijk in uw ploeg

Echt. Als u dit niet doet, bent u gewoon een zure druif. Zet ze in die ploeg, Wilco en Steven. Natuurlijk zijn dit niet de grootste kanshebbers voor het geel en natuurlijk zullen ze dit jaar vanwege een of andere suffe reden wel weer tegenvallen. Maar! Ten eerste zitten ze in onze poule toch in categorie B, dus kosten ze u geen ruimte die u nodig hebt om als een laffe haas Pogačar in uw ploegje zetten. En ten tweede wilt u gewoon JUICHEN als een van de twee onverhoopt op kop komt te rijden, zonder een stemmetje in uw hoofd dat 'het is wel slecht voor je ploegje' zegt.

2) Zeg geen 'prono'

U bent geen Belg. Doe niet alsof. U bent waarschijnlijk niet eens een Brabander. Zeg gewoon 'pouletje' of 'ploegje', of desnoods 'teampje'. Het kan natuurlijk dat u de prono, die echt 'prono' heet, heeft ingevuld, maar dan kunt u ook gewoon 'ploegje' zeggen. Nogmaals: u bent geen Belg. Behalve natuurlijk, als u een Belg bent.

3) Mathieu van de Poel

U hoeft Mathieu van der Poel niet in uw ploegje te zetten omdat hij een Nederlander is. U moet Mathieu van der Poel wel in uw ploegje zetten omdat hij Mathieu van der Poel is, deze Mathieu van der Poel, en deze Mathieu van der Poel, en deze Mathieu van der Poel.

4) Tiesj Benoot & Louis Meintjes

Tiesj Benoot is niet echt een renner die heel erg veel punten bij elkaar gaat halen, maar hij heet wel Tiesj en dat is toch een schitterende voornaam. Voor Louis Meintjes geldt hetzelfde wat punten betreft, maar die heeft dan weer een fantastische achternaam. Mocht er ooit een keer iemand aan de Tour meedoen die Tiesj Meintjes heet, dan moet u die zeker in uw ploegje zetten. Zijn allebei ook nog eens gasten die prima tegen een berg op kunnen fietsen, dus wie weet pakken ze nog een keer een verrassende etappe mee en dan kunt u HUP TIESJ of MEINTJES VOOR DE GEINTJES naar uw tv roepen.

5) Zet gewoon Pogačar in uw ploeg

Ja, u bent een laffe haas. Own it. Natuurlijk zet u de winnaar van vorig jaar in uw ploeg. Die gast kan hartstikke hard fietsen.

6) Niemand van INEOS

INEOS is het afgelopen decennium bijna altijd de beste ploeg en dit jaar nemen ze naast Carapaz ook nog oud-winnaar Geraint Thomas, Richie Porte én Taoao Geoighiaoiaeauian Heaoirt mee. Maar toch. In de coronaronde van 2020 bakten ze er helemaal niks van en wij hebben het idee dat het een keer is afgelopen met die gevoelloze machine van wattages trappende fietsrobots. Vergelijk het met de vvd: nu denkt iedereen nog dat we na vier verkiezingsoverwinningen nooit meer van ze af komen, maar opeens is het klaar en wil niemand meer iets met ze te maken hebben. Dat moment is nu aangebroken voor INEOS, hopelijk komt het ook snel voor de vvd. Hmmm. Goedbeschouwd is dit niet echt een tip voor uw Tourpoule maar meer een wens over hoe het de vvd zal vergaan. Nou ja. Geen INEOS in uw ploegje dus. En niet op de vvd stemmen.