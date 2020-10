Wij onderbreken de grauwe realiteit (+8184) voor wat onvervalst zondagmiddaggeluk op de fiets. Want na een fenomenale kampioenskrijg tegen Aertsrivaal Wout van Aert heeft Mathieu van der Poel (voor het eerst, zeggen we alvast) de overwinning gepakt in de Ronde van Vlaanderen. De Ronde van Vlaanderen is, zoals u weet, de mooiste wielerkoers van Vlaanderen en ook de mooiste koers van de rest van de wereld en Mathieu van der Poel is de mooiste winnaar. Eerst werden Van der Poel (3 regenboogtruien in de cyclocross) en Van Aert (ook 3 regenboogtruien in de cyclocross) nog vergezeld door de regenboogtrui van Alaphilippe, maar die knalde (hard, au) tegen een paaltje op twee wielen. Daarna was het man tegen man. Man tegen man op de Oude Kwaremont. Man tegen man op de Paterberg. Man tegen man in de ze-nuw-slo-pen-de sprint met fotofinish. En Van der Poel won. HOERA. Nu snel zappen naar Kelderman in de Giro op Urosport.