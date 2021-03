Mensen vergeet shorttrack vandaag. Suzanne Schulting is een fenomeen. Maar vergeet shorttrack. Kortbaan. Die sport heet kortbaan. Vandaag gaan we FIETSEN met je donder. De Strade Bianche door de Toscaanse heuvels, met ónze Mathieu van der Poel, de grootste Nederlandse sporter aller tijden na Raymond van Barneveld, Alistair Overeem en Eric Viscaal. En wellicht gaan we Mathieu ooit bedanken voor alles wat hij heeft gedaan, maar eerst even afrekenen met Wout van Aert en Julian Alaphilippe en deze fantastische voorjaarskoers winnen. LIVE op Eurosport & de Belg, 184 km vrouw of man naar de schoonmoeder jagen, fles chianti naar binnen mikken en KOERS. U juicht voor die ene in het tricot van de kampioen van Nederland. HUP!

Hup Suzanne!