Mijn allereerste reactie na het neerkomen van MH17 was: 'welke idioot vliegt met een airliner boven een erkend oorlogsgebied'. Temeer omdat 14 dagen daaraan voorafgaand een briefing van Navo Generaal Breedlove op de ambassade in Kiev, met aanwezigheid van de NL ambassadeur, duidelijk maakte dat er recent luchtafweer met hoog bereik aan weerszijde van het conflict was aangetroffen. Een aantal maatschappijen hebben hun route toen verlegd. Maar niet de MH17 operators.

Dan kun je wel praten over budget tarieven, en dat ze het niet allemaal hun route hebben verlegd, maar hoe dan ook, het was een enorm risico, en het resultaat spreek voor zich. Wat had er een hoop ellende bespaard kunnen worden, maar men wilde niet luisteren. Dit risico is in het hele MH17 gebeuren onderbelicht 'gehouden'.