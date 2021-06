Extreemrechts. Gelul.

Ik ben een blanke. Fiets soms naar het zwembad. Werk doordeweeks en voed de kinderen op. Eens per jaar controleer ik de betaling van belasting. Ik houd mij aan de verkeersregels en andere regels.

Ik ga het liefste om met mensen die een beetje zijn zoals ik. Die houden van klassieke muziek, liefst zich de dingen uit mijn jeugd mee herinneren (doe maar, enz). Die ongeveer dezelfde taal spreken als ik en zo'n beetje hetzelfde in het leven staan als ik.

Ik heb totaal geen interesse in Papoea's of eskimo's of moslims of de situatie in Afghanistan of Iran. Ik lees 't niet en wil het niet weten. Ook zal ik vermijden in discussies hierover terecht te komen. Voor mij mag ieder doen wat hij wil maar ik vind het zonde van mijn tijd om lastig gevallen te worden met ellenlange discussies over gender en discriminatie. Als ik moet kiezen in de bus om naast iemand te zitten die Bach kent en iemand met een hoofddoek, vind ik het interessanter om met de Bach kenner een gesprekje aan te gaan.

En niks, helemaal niks uit bovenstaande is abnormaal, racisistisch of gaat in tegen de moraal en normen en waarden die bij fatsoen horen. Ik gun iedereen zijn eigen leven in zijn eigen natuurlijke habitat. Lesbo, trans, zwart, wit, mag allemaal, lekker iedereen doen wat hij of zij wil.

Met bovenstaande is helemaal niks mis. Change my mind.