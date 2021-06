Het Openbaar Ministerie en kroongetuigen is deze maand net zo'n gelukkige combinatie als Lil' Kleine en vredige relaties. Eerder verloren ze al Nabil B. in het Taghi-proces, omdat hij ontevreden was over zijn veiligheid en nu zijn ze Peter la S. kwijt in het Holleeder-proces. Letterlijk kwijt, want het OM heeft geen idee waar hij uithangt en krijgt al maanden geen contact met hem. Lastig, want Peter moet dit jaar getuigen in het hoger beroep tegen College Tour-coryfee Willem Holleeder die in 2019 van de rechtbank levenslang kreeg. De verklaringen van de kroongetuigen en Willems zussen waren daarbij van groot belang en nu is dus één kroongetuige van de aardbodem verdwenen. De getuige die eerder liet optekenen dat Willem zei "Osdorp eerst", waarmee hij de liquidatie van Kees Houtman, die in Osdorp woonde, prioriteit zou geven. Het Hof moet Peters verklaring opnieuw wegen, maar dat wordt lastig nu hij zoek is. "De mogelijkheid is dat hem iets is overkomen zonder dat daar weet van is", aldus het OM. En nu niet meteen denken dat hij is omgelegd door Holleeder of een handlanger, want daar is helemaal geen bewijs voor. Misschien is hij gewoon op vakantie of vissen op de Noordzee. Met een blok beton...