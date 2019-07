Gouden bergen. Die hadden we verwacht van dit circus. Maar goeie genade wat was dit een bloedsaaie rechtszaak. Willem H., Peter R. de V., Cor van H., Peter la S., Kees H., Peter van der B., Fred R., Dino S., Stanley H., Astrid & Sonja, Sandra den H., Freddy H. & Ab D., John M., Mink K., Willem E., Stijn F., Sander J., Robert M., Bénédicte F. GAAP. Gaap. Gaaaaaaap. Nu live de uitspraak tegen het Neusje, NPO-makker en de bekendste crimineel van het land, in de meest saaie rechtbankoptocht aller tijden. Stel je toch eens voor dat de rechtszaak van Willem Holleeder de cliffhanger was in GTST - nou doe dan maar dat bad met Frits van Houten want dit gelul en gezever was zo SAAI. Holleeder is een boef en hij krijgt levenslang iedereen heeft schokkend bewijs dat hij het gedaan heeft o nee toch geen schokkend bewijs er is wel een boek en er zijn tapes en er is de mening van Peter is er toch niet maar hij is wel een boef en hij heeft vijf mensen vermoord Endstra Endstra Endstra einde. Maar ja, nu is de uitspraak en daar zult u het dan mee moeten doen. Tweets na klik & LIVESTREAM.

UPDATE: Vrijspraak gaat aan neus Holleeder voorbij: LEVENSLANG

Reactie Willem