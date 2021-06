Eind juni 2020 werd de 2e compagnie Kommando Spezialkräfte (KSK) van de Bundeswher al ontmanteld en geherstructureerd wegens "extreemrechtse sympathieën", bovendien onder de dreiging dat als er nieuwe schandelen blijken, de gehele KSK ontmanteld zou worden. En nu is de speciale politie-eenheid Spezialeinsatzkommando (SEK) te Frankfurt aan de beurt. "Interior Minister for the state of Hesse Peter Beuth said that "unacceptable misconduct" by certain members of the SEK made the dissolution of the unit "unavoidable. (...) We are launching a fundamental reboot of the SEK today.""

Concrete aanleiding hiertoe is dat 19 actieve SEK-leden en 1 oud-lid onderzocht worden wegens verdenking van "spreading hatred-inciting texts and symbols of former Nazi organizations". De verdachten zijn tussen de 29 en 54 jaar oud. Ach, Duitsers en hun daadwerkelijke verhouding tot Het Verleden. Daarover komen we nog steeds niet verder dan in dat essay over Rammstein, de enige Duitse artiesten die daadwerkelijk iets bijdragen aan het integreren van dat verleden, in plaats van het te onderdrukken.

De SEK-strijders (maar dan uit Beieren en die zijn vást minder rechts)