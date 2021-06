Waarom stoppen we die beesten in een asiel terwijl je ze beter een spuitje kunt geven? We jagen jaarlijks miljoenen dieren over de kling om ze deels op te eten, waarom niet ook de huisdieren na gebruik afmaken? Je hoeft ze niet op te eten, dat maakt het doodmaken er niet humaner van namelijk. Gewoon in de verbrandingsoven over beter nog composteren.

Jaja, allemaal heel zielig die beesten maar we zitten nu eenmaal hoger in de voedselketen en een hond als een slaafje aan een touwtje is al niet natuurlijk, dan kun je 'm ook net zo goed afmaken. In een hok stoppen in de hoop dat 'ie nog een keer wordt opgehaald is gewoon gevangenschap. Het wordt er niet beter op.

Ja, zal wel een hoop commentaar opleveren maar er is niet één zinnig argument te bedenken om het niet te doen.