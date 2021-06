Achja hier ook elk jaar hetzelfde. Zeiken en zeuren dat het te lang te koud en te nat is . Vooral hier in het noordwesten van t land met die eeuwige wind matig tot zeer krachtig. En als t dan eindelijk zonnig en zomers word,kan ik weer zeiken en zeuren over die te lange hete zonninge dagen. Maar ook standaard erachter aan:typisch weer nederland. Ik ben 59 maar waarom leek het in mijn kinder en tienerjaren altijd wel een normale zomer? En waarom leken toen alle seizoenen wel te zijn zoals ze moesten zijn? Was dat ook zo? 1979 ik was toen 17. Op mijn brommertje naar school in de maand april. Wat een pak sneeuw viel er toen. Was ook niet normaal. Maar klagers hebben geen nood toch?