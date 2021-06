Weet u wie ook weer in zee zat te plassen ipv naar zo'n goor strandhok waar het Chinese danwel Indiase Virus nog het gezondste is datwat er rondwaart? Onze Sylvie Meis! Mevrouw zit heel vaak in Saint-Tropez om uit te rusten van het vele harde werken, en dat is haar natuurlijk gegund (dossier). Alhier de belangrijke fotoreportage van Sylvie in zee, die even haar ding doet. Het gezaghebbende Enkhuizer Almanak (established 1595) schreef ooit: gaan vrouwen tot hunnen middel in zee dan behoeven ze daarna niet meer naar den wc, en dat klopt anno 2021 nog altijd als een bus. Verder op groot scherm in het cafeetje; de premiere van "Wij Zijn Oranje" van Andre Hazes jr bij Humberto (RTL4). Naar verluidt is het nummer zo verschrikkelijk jeuk dat Memvis, Blind, Frenkie, Wijndal, Wout en Wijnaldum wc-brillen aan het likken zijn op Schiphol om maar niet mee te hoeven naar het EK.

Nakation. Het Jeukwoord van 2021