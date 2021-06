Bestaand model is onhoudbaar dat is duidelijk de aantallen zijn overweldigend en de krappe ruimte in Nederland wordt alleen maar krapper, woningbouw verkeer natuur landbouw en bedrijven kunnen geen kant meer op. En Merkel is nooit ter verantwoording geroepen. Zij heeft de meest recente volksverhuizing in een stroomversnelling gebracht. Bij asiel moet het uitgangspunt blijven dat het tijdelijk schuilen en onderdak voor je veiligheid is niet dat je je woonland voor het uitzoeken hebt zoals nu de facto het geval is.