De Nederlandse defensie is een puinhoop, maar soms is het fijn om te weten dat we niet de enige zijn die de boel verkloten. Gedeelde smart enzo. Aan de andere kant van het Kanaal gaat het bij de Britten niet veel beter. Die kopen momenteel voor ruim 4 miljard euro nieuwe pantservoertuigen, maar krijgen na een vertraging van vier jaar een nutteloos blok staal op rupsbanden geleverd. Tijdens de testen van de afgelopen maanden bleken de voertuigen uit de Ajax-lijn van bouwer General Dynamics hun inzittenden langzaam te slopen. De bemanning kreeg last van misselijkheid, gezwollen gewrichten en oorsuizingen, waardoor ze niet langer dan negentig minuten achtereen in hun stalen monster konden trainen. Ook de specificaties van het pantservoertuig vallen tegen, want de veilige maximum snelheid ligt op 32 km/uur terwijl 65 km/uur op het wensenlijstje stond. Daarnaast kan de zware jongen niet schieten tijdens het rijden en zijn obstakels hoger dan twintig centimeter al onoverkomelijk. De voertuigen moeten dus terug naar de tekentafel of Groot-Brittannië kan alleen nog deelnemen aan oorlogen van maximaal anderhalf uur op vlak terrein waar niemand op je schiet als je stilstaat. Keuzes, keuzes...

Maar de promo zag er wel goed uit

Stilstaand schieten kan wel