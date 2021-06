Citerend uit het TNO-rapport van JANUARI 2021 ,

-----

Mogelijke problemen

De omgeving kan de juiste werking van het systeem beïnvloeden door de

aanwezigheid van externe bronnen die interferentie veroorzaken en de ruisvloer

verhogen. Over het algemeen is een onderscheid te maken tussen:

− een algemeen te verwachten interferentieniveau t.g.v. zeer veel externe

bronnen: man-made noise;

− interferentie van een overheersende stoorbron in de nabijheid van de

ontvanger, bijvoorbeeld:

o zonnecellen (d.i. de power inverters die het DC voltage omzetten naar AC),

o bij inbouw in voertuigen: andere ingebouwde elektronische apparatuur.

----

Om nou zonnecellen eruit te pikken als de grote boosdoener, terwijl "andere ingebouwde elektronische apparatuur" (denk aan een auto-radio, achteruitrijcamera etc.) ook genoemd worden als mogelijke oorzaak is een beetje tendentieus (oh wacht, GS.)

Overigens was er in 2009 ook al een rapport dat het niet werkte. En de brandweer is ook al weer over op gewone portofoons.