Hoezo 25x zoveel windmolens en zonnepanelen? Dat is alleen als er ook verliesloze opslag mogelijk is om momenten met te weinig wind en te weinig zon op te vangen. Via waterstof als opslagmiddel ben je meteen al 30% kwijt omdat je zinloos zuurstof produceert en nog meer als je er weer elektriciteit van wilt maken. Als je waterstof onder zeer hoge druk vlot in je automobiel wil tanken ben je daarvoor ook 30% kwijt. Hoe de waterstof in het tankstation moet komen is nog even een dingetje, in vrachtwagens bij 50 atmosfeer is weinig efficient, bestaande leidingen gebruiken kan pas als gasleidingen niet meer nodig zijn. Oh ja, er moeten ook nog veel dikkere elektriciteitsleidingen komen. Waar? Ongeveer overal maar daar beginnen we nog niet aan want kan altijd nog.

De plannen zijn zeer incompleet en ondoordacht, laat staan als geheel doorgerekend, maar ze zijn al wel op onze kosten aan het bouwen... Aan de elegante olifant in de porseleinkast, kernenergie waarbij niet grootschalig windmolens en zonnecellen met niet te recyclen onderdelen nodig zijn, wordt uiteraard geen cent uitgegeven.