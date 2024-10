Slecht nieuws voor alle boomstabbers van GroenLinks die de bomen tijdens het knuffelen bij de enkels willen afzagen om de boel in een biomassacentrale te smijten. De mega-biomassacentrale van Rattenval in Diemen is van de baan. En dat is vervelend voor GroenLinks, omdat ze bij GroenLinks altijd hebben gedacht dat bomen omzagen goed is voor klimaat. Want dan kun je die bomen verbranden, en dat geeft warmte, en daar heb je dan wat aan, en die bomen groeien weer terug, cirkeltje rond. Alleen ziet iedere aap wel dat de praktijk wat weerbarstiger is. Wat hebben we gelachen toen er weer eens zo'n sojamelkfiguur werd klemgezet en hakkelend moest toegeven dat 'ja euh euh biomassa ook niet ideaal is' en wat moesten we grinniken toen Frans Timmermans - jarenlang de grootste CO2-motor en de vetste biomassalobbyist in het Brusselse - als een blad omkeerde en plots tégen biomassa bleek te zijn. En nu doen de houtkachelhaters van GroenLinks - zelf dus wereldkampioentje boompjes omzagen & verbranden - plots alsof het einde van de plannen voor de centrale in Diemen een overwinning VAN GROENLINKS is. Blablabla, wethouder Dirk de Jager (Duurzaamheid, GroenLinks) reageert 'verheugd'. Lol, ja echt wel.