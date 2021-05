Dat is iemand die jarenlang ambtenaar was bij de gesubsidieerde NPO en zich toen voor 6,5 ton liet afkopen om met vervroegd pensioen te gaan en vervolgens een nieuwe Porsche kocht van die taxpoet. Eigenlijk is Ton Verlind een soort Sywert van Lienden maar dan als babyboomer en met een nieuwe Porsche ipv met een nieuwe BMW Z4 M40i. Zeseneenhalveton schrijft al jaren heerlijke opinie waarin hij vrij vanuit de heup schiet op het politiburo van het Mediapark en omdat hij zelf insider was schiet hij vrijwel altijd raak. En dat doet pijn, wat wij dan weer om te smullen vinden. Deze keer leegt Porsche Verlind ongeveer zestien magazijnen NATO-munitie op Hinderlijke Millennial Talitha Muusse (bekend van GS essaywedstrijden). Talitha is een lief schepseltje wat bepaald niet zo heel veel meer kan dan typisch millenniaal drammen en zeuren en toch mocht ze ineens de Kijk Mij Eens De Allergrootste Lul Hebben Show getiteld Op1 presenteren (bekend van Ab Osterhaus, Diederik Gommers, Ab Osterhaus, Ab Osterhaus, Diederik Gommers, Diederik Gommers en Ab Osterhaus).

Daarover stelt Tonprater Verlind vandaag de juiste vragen: "Wie bij de NPO was zo harteloos om het jonge talent zo genadeloos in het diepe te gooien? Was het een keuze van de KRO-NCRV? Was het een dwingende voorwaarde van de NPO om Sven Kockelmann -man op leeftijd- op het scherm te dulden? En waarom hult haar werkgever, KRO-NCRV, zich in stilzwijgen? Was dit een door de NPO opgedrongen pijnlijke vergissing?"

Vooral dat zich in stilzwijgen hullen van die toch al zo verschrikkelijke Trouw-omroep KRONCRV begint onderhand net zo leuk te worden als een goedaardige tumor op je teelbal die alsnog aan het uitzaaien slaat. Want het wordt echt tijd dat die rancuneuze kutomroep (bekend van linkse terreur-tv als Dit is M) gewoon netjes antwoord geeft op vragen van belastingbetalertjes. Vragen als: met wie heeft Talitha allemaal seks gehad om Op1 te mogen presenteren? Was dat met al die NPO-zilverrug-egootjes tegelijk of één voor één? Deed Welmoed Sijtsma mee? En ook: is het Talitha Muusse-debacle te wijten aan de 'verjonging' van de NPO? Zo ja, moeten NPO-kijkers dan vrezen voor meer van dit soort 'betrokken' en 'inclusieve' 'jongeren' uit die totaal mislukte huiliehuilie-generatie? Is Lil Kleine al gepolst? En de toekomstige kinderen van Splinter Chabot, is daar alvast over onderhandeld?

Ziet u: vragen, vragen, vragen! Wat jij Tonnie?

Zeg het ze Ton!

"De NPO hult zich, zoals altijd, in een Kremlinachtig zwijgen en duldt dat het ongeleide projectiel van links naar rechts schiet. Dat je jaarlijks bijna een miljard aan belastinggeld verbrandt, is ook in dit geval geen reden om publiek verantwoording af te leggen, een manco waarop de publieke omroep eindelijk eens streng zou moeten worden afgerekend."