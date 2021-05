Tijd voor weer een een nieuwe aflevering van uw favoriete door uw belastinggeld gefinancierde NPO-clusterfucksoap. Vandaag een kostelijk interview in NRC met dé aparatsjiks van het Mediapark Frans ‘Jut’ Klein (M, blank, babyboomer, VARA) en Gijs ‘Jul’ van Beuzekom (M, blank, hoogbejaard, NCRV). Jut & Jul leggen in dit interview aan NRC uit waarom de NPO al jaren apenballen zuigt, waarom de NPO de komende jaren apenballen blijft zuigen en waarom Andere Tijden kapot moet opdat de NPO nog veel harder apenballen kan gaan zuigen dan het ooit heeft gedaan.

Zo willen Jut & Jul u graag laten weten dat het juist de omroepen zelf zijn die gemeen doen tegen Jut & Jul maar beslist niet omgekeerd. Want als Jut & Jul aan de omroepen vragen wat er mag worden wegbezuinigd komen die zo snaakse omroepen op de proppen met programma’s die niet wegbezuinigd kúnnen worden omdat ze veel kijkers trekken. Oftewel (wij parafraseren Jut & Jul): ‘De omroepen spreken met gespleten tong. Dit steekt ons echt. Terwijl, het is niet zo dat we maar wat schrappen! Het gaat allemaal heel erg zorgvuldig! (Slaat op tafel)’.



Nu weet elke Mediapark-ingewijde dat Jut & Jul anderhalve ton per jaar verdienen, al jaaaaaren, terwijl helemaal niemand op het Mediapark weet waarom Jut & Jul eigenlijk op de aparatsjikpositie zitten, hoe ze op die positie zijn gekomen, wanneer ze eindelijk eens oprotten en of het überhaupt mogelijk is dat ze ooit nog oprotten. Er is niemand in Nederland die zo worden gehaat als Jut & Jul van de NPO, al wordt Jul nog ietsjes harder gehaat omdat die er ten eerste al sinds 2012(!) zit en ten tweede in bijna tien jaar tijd nog nooit ook maar iets nuttigs heeft gedaan, want netmanager van NPO2, dat is een soort NPO3 maar dan voor mensen boven de 44.



Zoals gebruikelijk ligt het niet, nooit, aan Jut & Jul zelf maar aan de omroepen. Omroepen zijn listige slangen die kwetsend en gemeen doen waardoor Jut & Jul NRC volhuiliehuilieën. Superzielig!



En dat terwijl, dankzij de superduperplannen van Jut & Jul, de NPO een fantastische toekomst tegemoet gaat (nu écht!). Zo gaan ze ‘een digitale community bouwen rondom Andere Tijden en geschiedenis’ (de NPO en digitaal, zie ook: het UWV en digitaal, God zal ons bewaren) en gaan ze ‘de jongere kijker terugwinnen voor de lineaire televisie’. LOL. Dat proberen ze bij 3FM nu ook alweer 10 jaar, de jongere luisteraar terugwinnen, maar op de een of andere manier blijft ‘NPO’ hoe dan ook synoniem voor ‘bejaard en/of comateus danwel dement’. Zou dat misschien komen omdat de NPO wordt bestuurd door Jut (89) & Jul (123) die serieus denken jongeren te kunnen gaan bereiken met ‘meer human interest, reality en humor in de programmering’ (ja, het staat er echt)?

And here comes the kicker: Jut & Jul zeggen doodleuk, sans ironie, bloedserieus dat er ‘TE WEINIG RUIMTE IS VOOR AMUSEMENT BIJ DE NPO’! Maar écht, hoe dan? Alsof de NPO de laatste jaren ook maar iets anders heeft gemaakt dan BN’ers op reis, bekende inwoners van Volendam op reis, taarten bakken met mensen die bekend zijn geworden door Boer Zoekt Vrouw, een talkshow met luchtig amusement en Peter R. de Vries als tafelheer, programma’s met Peter R. de Vries, een talkshow met Jort Kelder als tafelheer, een talkshow met Jort Kelder als presentator, dingen met BN’ers, dingen met Peter R. de Vries, talkshows met bekende presentatoren en tafelheren/dames, luchtig amusement met bakwestrijden al dan niet met chocoladesaus, panels en quizzen met Katja Schuurman, programma’s van Powned die één op één uitwisselbaar zijn met het poffertjespaviljoen van de TROS, af en toe iets met Peter R. de Vries en natuurlijk amusement. Veel, heel erg veel amusement.



Maar volgens Jut & Jul de voorzitter, secretaris, president, opperkameraad en aparatsjiks van het NPO-politburo is er gerust meer ruimte voor amusement. Want: ‘mogen we ook een keer ontspannen en een beetje lachen?’ Nou Jut & Jul, dat is bij dezen gelukt. We hebben bij dit NRC-interview niet meer zo gelachen sinds aflevering 78 van Zeg ’ns Aaaa waarin dokter Van de Ploeg met de Novib speelgoed ging uitdelen als gast aan tafel terwijl dokter Wiep naakt in de Playboy bleek te staan (verdomd - red).