De vergelijking woke versus traditionele en nationalistische waarden gaat op geen enkel vlak op. Om heel veel redenen.

De theorie; woke links steunt openlijk genocidale terreurclubjes zoals hamas, hezbollah, antifa, isis en blm. Er zijn bij mijn weten geen aanhangers van traditionele of nationalistische ideeën die dergelijke terreurclubjes openlijk steunen. Dat verschil in acceptatie van terrorisme en genocide alleen al maakt werelden van verschil.

Dat blijkt ook in de praktijk; die breed gedragen acceptatie van geweld leidt uiteindelijk tot meer daadwerkelijk geweld. Zowel politiek, seksueel, raciaal als religieus.

Vandaar dat woke ondanks haar minuscule aanhang nu al veel meer macht heeft dan de veel breder gedragen traditionele en nationalistische denkbeelden. Dat dwingen ze af. Woke censureert media; ontslaat (hoog-) leraren; bedreigt wetenschappers; gebruikt geweld tegen politieke tegenstanders; zet aan tot plunderingen en pogroms; tot raciaal en religieus geweld; tot geweld tegen de politie; etc.

Er zijn bij mijn weten geen traditionele of nationalistische politici, media en / of bewegingen die dat ook doen. Zelfs de politie durft vaak niet op te treden tegen het (kennelijke) geweldsmonopolie van links.

Nog veel kwalijker; "woke" verbiedt elke vorm van minimale feitenkennis en basale logica. En vernietigt zo elk inhoudelijk debat. Met normale mensen kun je ondanks alle verschillen van mening altijd nog een gesprek voeren over vaststaande feiten, zoals de uitkomst van 1+1, of het bestaan van evolutie.

Bij woke kan dat niet, want "wiskunde = racisme"; "biologie = genderhaat".

Tja. Dan ben je snel uitgeluld.

En had ik al verteld dat zorgvuldigheid "wit" is; dat op tijd komen een "privilege" is; dat huiswerk maken "kolonialisme" is; dat foutloos schrijven een "micro-agressie" is; etc? Hoe kan men dan nog serieus ergens over discussiëren?

Elk debat slaat dood op die manier.

Perfect voor de dictatortjes, die zo elk onwenselijk geluid monddood kunnen maken. Want er is maar één waarheid, de rest is racisme, en Hitler verdiende toch ook de doodstraf? Al had hij volgens links gelijk over de joden?

En zo komen we bij het grootste verschil tussen woke en conservatief, en dat is het gevaarlijkste dogma van woke. Namelijk; "wie mij tegenspreekt is een racist". Een van de dogma's in de anti-wetenschappelijke "Critical race Theory" is dat wie aan CRT twijfelt, zelf een racist is. Het bestaan van mensen die aan CRT twijfelen "bewijst" zelfs het gelijk van CRT, aldus de CRT-logica.

Dit dogma is rechtstreeks afkomstig uit de "Malleus Maleficarum", oftewel de "Heksenhamer"; wie twijfelt aan hekserij, is zelf een heks.

Naar linkse maatstaven een heel redelijk standpunt, maar in grote-mensen-land natuurlijk onhoudbaar en vooral ongewenst. En ongekend gevaarlijk, omdat het elke matigende kracht binnen de woke-beweging dood zal slaan. Wie de meest extreme taal uitslaat heeft immers altijd gelijk. Want twijfel = schuld.

Elke zwarte pagina in de menselijke geschiedenis begint met die aanname.